Robert Arboleda volvió a Ecuador para el partido entre Sao Paulo y Barcelona SC por la Copa Libertadores. El central tricolor jugó los 90 minutos y fue uno de los más destacados. Sin embargo, la hinchada amarilla dejó una de las noticias del encuentro tras silbarlo cada vez que tocaba la pelota.

Los silbidos a Arboleda, no dejaron de sorprender, puesto que, el central ecuatoriano se declaró hincha de los amarillos y estuvo cerca de ser fichado a comienzos de temporada. Finalmente al jugador de Sao Paulo le pasa factura su indisciplina con la Selección de Ecuador.

Ante esta actitud, Robert Arboleda respondió a la salida del estadio a los medios de comunicación. Aunque no quiso contestar preguntas el experimentado central alcanzó a declarar: “Me dieron durísimo“, en referencia a todas las críticas que recibió en las últimas semanas. El central también subió varias fotos a sus redes sociales en referencia a la importante victoria que han sumado.

Arboleda fue muy cuestionado por un video que se subió a redes sociales en los últimos amistosos de la Selección de Ecuador, donde se lo ve en un club para mayores de 18 años, acompaño de Gonzalo Plata y Kedry Páez. Esta actitud y sus posteriores respuestas terminaron de romper la relación con los hinchas ecuatorianos

Robert Arboleda contribuyó en el segundo gol de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Desde la Selección de Ecuador no se ha revelado un “castigo” oficial para la próxima Copa América, sin embargo, no se espera que Robert Arboleda vuelva en el corto tiempo al equipo nacional. Lo de Estados Unidos no es la primera polémica del central, quien ya también se vio envuelto en el escándalo del ‘Piso 17’.

¿Volverá Robert Arboleda a la Selección de Ecuador?

Si finalmente la Selección de Ecuador decide castigar a Robert Arboleda, este se quedaría fuera de la Copa América, pero aún no hay nada oficial. Un histórico delequipo nacional como Antonio Valencia no dudó en defenderlo públicamente y pidiéndo que se haga polémica por lo que ha pasado.

Las estadísticas de Robert Arboleda en lo que va de temporada

Aunque para la afición ecuatoriana, Robert Arboleda no debe volver al equipo nacional, en Brasil es uno de los mejores centrales del torneo y líder absoluto de la saga en Sao Paulo. En lo que va de temporada, el jugador ecuatoriano ha jugado 16 partidos, entre todas las competencias, sumando 1425 minutos en cancha.