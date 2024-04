Bayer Leverkusen no se detiene. Un gol de Jeremie Frimpong permite seguir con vida en una UEFA Europa League donde los hombres de Xabi Alonso llegaron a los 44 partidos de manera invicta. Nadie sabe ya lo que es alcanzar dicha cifra en una temporada regular, pero quedan un par de marcas por delante. ¿A cuánto está Leverkusen de los mayores invictos de la historia de las grandes ligas europeas?

Tomaremos solo en cuanta lo hecho en torneos como Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga o LaLiga. Existen marcas al Este de Europa e incluso de equipos en nuestro lado del mundo como Peñarol en los años 60, pero Leverkusen ya no parece si quiera temerle a esto. Xabi Alonso ya ganó la primera división germana sin perder un partido y sueña con un triplete donde mantener la condición de invicto será más que clave. Se viene la Copa y las semis de Europa League

29 partidos de invicto en Bundesliga, 10 de Europa League y 5 de Copa de Alemania. Los de Leverkusen tienen varias semanas de temporada por delante y por ende ya hay retos que asoman en el horizonte. La primera parada tras lograr la mayor racha sin perder en una misma temporada pasa por igualar como mínimo las 49 batallas en la que Juventus y Antonio Conte dejaron su invicto en el 2012. Una seguidilla que valió para ganar la Serie A invicta y que solo pudo cortar Inter de Milan en Turín con un 1-3 marcado por los goles de Diego Milito. Cinco partidos separan a piamonteses y germanos en este sentido.

¿Cómo lo iguala Leverkusen? No cayendo en la eliminatoria con Roma en la Europa League y ante los Dortmund, Stuttgart y Frankfurt en la Bundesliga. Si para el 12 de mayo en Bochum los de Alonso no pierden serán aún más leyendas, pero todavía algo lejos de la mayor racha de las grandes ligas del fútbol europeo. No podrán alcanzarla en la presente temporada, pero el objetivo ya se encuentra en el horizonte. Hablaríamos de imponer una racha que en el siglo XXI no tiene precedentes.

AC Milan, Arrigo Sacchi y lo ocurrido entre 1991 al 1993 es la clave. Hablamos de uno de los mejores equipos de la historia y que llegó a las 58 batallas sin derrotas entre todos los torneos. Se jugaban menos partidos por temporada en esos tiempos sí, pero de momento ni jeques o potencias como Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich lo han logrado. 14 partidos separan al Leverkusen en este sentido. Necesitarían terminar la temporada invicto y aguantar en los seis primeros choques de la campaña 2024/2025. ¿Imposible? Solo el tiempo lo dirá.

Leverkusen ya es récord

Bayer y 44 batallas entre todos los torneos de manera invicta marcan la punta. Le siguen hasta aquí Juventus con 43, AC Milan con 42, Real Madrid con 40, Inter con 40, Nottingham Forest con 40 y Fiorentina gracias a otros 40 completan el círculo. Hablamos de la primera temporada de Xabi Alonso en las grandes ligas, que nadie se olvide de ello.

¿Dónde se juega la final de la Europa League?

UEFA tiene todo cerrado en este sentido. La definición del segundo torneo de clubes más importante del planeta llegará el próximo 22 de mayo en la ciudad de Dublín por Irlanda. Roma, Leverkusen, Marsella y Atalanta, los clubes que buscan su primera edición moderna del certamen.