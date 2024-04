Se viene el derbi de la capital de Andalucía y con ello el reencuentro de dos gigantes de LaLiga. Real Betis y Sevilla, considerado por muchos como el verdadero River Plate vs. Boca Juniors del fútbol español.

¿Por qué los Betis vs. Sevilla se consideran el River Plate vs. Boca Juniors de LaLiga española?

“Sevilla vs. Betis está a la altura del Boca Juniors vs. River Plate o del Real Madrid vs. Barcelona”, declaró en su día el mítico Denilson sobre un duelo que vuelve a la vida en LaLiga. El día domingo y desde las 21:00 horas regresa el partido más pasional de la primera división española y con varios testimonios que han pasado a la historia del choque. Por esto el derbi de la capital de Andalucía es considerado por algunos como el mejor partido del torneo. Voces oficiales hablan con BOLAVIP.

Lo conocemos a nivel de slogan como El Gran Derbi. Dos clubes centenarios, campeones y con decenas de noches históricas entre el Benito Villamarín o el Ramón Sánchez Pizjuán. Hablar de un Real Betis vs. Sevilla es hablar de una rivalidad con más de 197 rounds desde 1909 y con todo tipo de rachas en el medio. 93 victorias para el Rey de la Europa League, 58 para los del barrio de Heliópolis y un total de 46 empates aparecen dentro de un derbi con 584 goles en su historial general. Hablamos de un promedio de hasta 2.9 por partido. Uno de los más altos del campeonato nacional de LaLiga en España.

“Es un campeonato aparte. Pude vivirlo, marcar, ganar y perder. Tuvimos momentos del Betis estar muy mal en la clasificación, pero ganas el derbi y parece que todo está bien. Si no es la mayor rivalidad que existe, está en el top-5, seguro”, más declaraciones de un Denilson que confesó en varias oportunidades verse impresionado por el ambiente en una ciudad que durante dos veces al año, elige bando por unas horas. Pero, ¿Qué lo hace tan especial?.

Javier Santos ya dejaba en el pasado por BOLAVIP y como responsable de comunicación corporativa del Sevilla algunas claves. Sevilla supone una de las ciudades con menor cantidad de aficionados del Barcelona o Real Madrid. La capital de Andalucía vive para sus clubes, llena sus estadios en cada jornada y mantiene rivalidad con las grandes potencias de LaLiga a diferencia de lo que ocurre en otras urbes del campeonato. Hablar del Clásico es hablar de un choque entre diferentes culturas, ciudades y sociedades. En Sevilla todos son hijos de la mismas calles y ahí la rivalidad crece.

Aficionados del Betis y Sevilla durante un Gran Derbi: IMAGO

La cercanía de ambas entidades con diversas clases sociales también ha potenciado todo. Así como en Argentina River Plate fue históricamente relacionado con la población de mayor capacidad económica y Boca con el ‘pueblo’, lo mismo ocurre con una ciudad donde existe una rivalidad más allá de césped. Por supuesto que como en Buenos Aires la cosa ha mutado a que tanto Sevilla como Betis tengan seguidores en cada piso social, pero que nadie dude que dicho hecho histórico aviva los duelos en cada una de sus ocasiones.

Betis lo explica en BOLAVIP

Hablamos con Ramón Alarcón, CEO del Real Betis sobre lo que se viene este domingo en la capital de Andalucía. Así define un derbi que supera cualquier choque para la ciudad de Sevilla: “El Gran Derbi siempre es un partido especial para la ciudad. Sevilla siente una fuerte pasión por el fútbol. Se paraliza durante esos noventa minutos y apenas se habla de otra cosa durante la semana previa y también durante la semana posterior, en las familias, en los centros de trabajo, en los grupos de amigos, los propios niños en los colegios.

Ramón Alarcón explica en BOLAVIP lo que significa el derbi: TW

“Es un evento que aquí trasciende lo deportivo, un fenómeno social, una tradición que arrancó casi a principios del siglo XX. Todos esos condicionantes hacen que El Gran Derbi se haya convertido en uno de los grandes reclamos del fútbol español y por supuesto de nuestra ciudad. Hay tres puntos importantes en juego, pero en realidad, por todo, siempre supone mucho más desde un punto de vista emocional”, continúa Ramón Alarcón como CEO del Betis a la hora de definir que hace especial el encuentro.

¿Qué dicen los jugadores?

“Cuando llegas al partido imagínate la locura que despierta… Es un partido muy especial. El Sevilla vs. Betis también es especial…Creo que River vs. Boca no lo iguala nada, pero sin dudas se vive con mucha pasión”, analizaba en MARCA años atrás Javier Saviola. El conejo jugó para los hispalenses, para merengues, culés y millonarios por supuesto. Supone una de las pocas voces que han vivido en el último tiempo los tres partidos comparados.

Saviola vivió varias ediciones del Gran Derbi en Sevilla: IMAGO

Así es el Gran Derbi. Un partido que paraliza una ciudad cada seis meses y que sus propios protagonistas comparan con la pasión de un River vs. Boca. Desde este domingo y tras el 1-1 de la primera vuelta, todo queda abierto de cara a una nueva edición de un encuentro más allá de lo deportivo y que para muchos supera en tensión deportiva a los Real Madrid vs. Barcelona. Se busca nuevo rey de la capital de Andalucía este domingo.