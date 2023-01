Una de las grandes ventajas que tiene Steam es que Valve te permite pedir un reembolso de cualquier juego que hayas comprado si al probarlo no te gustó o no era lo que esperabas. La plataforma te permite devolver ese juego y aquí te explicamos qué requisitos debes cumplir y cómo hacer para pedir el reembolso correctamente.

Requisitos para pedir un reembolso en Steam:

• Haber comprado el juego hace 14 días o menos.

• Tener menos de 2 horas de juego en dicho título.

Cómo pedir un reembolso en Steam:

• Primero, deberás ir a la web de Ayuda de Steam.

• Inicia sesión con tu cuenta personal en la que tienes el juego que quieres devolver.

• Con tu sesión ya iniciada, presiona en COMPRAS/A PURCHASE.

• Busca el juego/artículo que quieres reembolsar y haz clic en él.

Nota: Si no aparece listado es porque está fuera del periodo de reembolso y ya no es elegible para un reembolso.

• Una vez que hayas seleccionado el artículo/juego, elige un motivo para reembolsarlo.

• A continuación, haz clic en ME GUSTARÍA SOLICITAR UN REEMBOLSO/I'D LIKE TO REQUEST A REFUND.

• Rellena y envía el formulario de solicitud.

Una vez que envies la solicitud sabrás que lo has hecho correctamente porque se te enviará un correo electrónico al mail asociado con tu cuenta de Steam que confirmará tu solicitud de reembolso.