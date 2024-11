Difícil de creer: Alianza Lima despidió por todo lo alto a Mariano Soso

Mariano Soso no va más en Alianza Lima. El técnico argentino no continuará en el cuadro íntimo y ahora dirigirá a Newell’s Old Boys. Terminando así su contrato de manera abrupta, el estratega deja La Victoria, pero tendrá que pagar una penalidad de 100 mil dólares por marcharse.

Más allá de esa noticia, que no es agradable pues ahora Alianza Lima tendrá que buscar un técnico para la temporada 2025, lo que sorprendió fue el comunicado que lanzó el cuadro de La Victoria. Enalteciendo la carrera de Mariano Soso, la institución le agradeció por todo lo que logró mientras estuvo en Matute.

¿Por qué Mariano Soso se fue de Alianza Lima?

Este sentimiento de enojo y molestia fue expresado por los muchos hinchas de Alianza Lima. A través de los comentarios en la publicación, el pueblo íntimo descargó su ira por estas palabras: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Mariano Soso y a todo su equipo por el trabajo realizado en favor del Club y les deseamos los mejores éxitos en los proyectos que emprendan a futuro”.

Y es que el técnico, en cuestiones estadísticas, no dejó nada en Alianza Lima. Peleando por ganar el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, perdió en la última fecha en Matute y vio cómo Universitario se coronó bicampeón nacional. Además, también terminó como Perú 4, con lo que tendrá que pelear por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Mensaje de Alianza a la salida de Soso. (Foto: Alianza)

Publicidad

Publicidad

Tampoco siendo productivo en sus números, Mariano Soso dirigió 12 partidos a Alianza Lima. De ellos, ganó 7, empató 3 y perdió 2. Teniendo un total de 66.66% de rendimiento, también sumó 15 goles y recibió 6. En total, generó 24 puntos de 36 posibles.

ver también Lo último que se sabe sobre la llegada de Juan Reynoso a Alianza Lima

ver también Mariano Soso no se va solo de Alianza Lima y se llevaría a estos cracks a Argentina

Ahora Alianza Lima tiene que lanzarse al mercado para tener un nuevo entrenador. Habiéndose informado que volverán a jugar en línea de cuatro en defensa, se espera que el técnico venga con esa idea y que, además, sea extranjero. Aunque no se descarta alguno nacional con una amplia experiencia y liderazgo.

Encuesta¿Alianza hizo bien en dejar ir a Soso? ¿Alianza hizo bien en dejar ir a Soso? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad