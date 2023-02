Agüero no desaprovecha ninguna oportunidad para hablar de la Kings League y buscar convencer ex jugadores para que se sumen a Kunisports.

El Kun Agüero le ofrece un lugar en la Kings League a un ex compañero de la Selección Argentina

Uno de los puntos fuerte de la Kings League es la novedad que nos traen fecha a fecha los Presidentes de los clubes, quienes convocan a ex jugadores profesionales de amplia experiencia en el fútbol de primera división para que participen de la liga.

En este ámbito, el Kun Agüero parte con algo de ventaja por su pasado como futbolista, y ya ha llevado varios ex compañeros de la Selección Argentina como Javier Saviola o Augusto Fernández, y hasta él mismo ha jugado en un par de oportunidades. Pero ahora tiene en miras a otro ex albiceleste para que juegue en Kunisports.

Se trata ni más ni menos que del "Pocho" Ezequiel Lavezzi, delantero que supo jugar la final de la Copa del Mundo 2014 con Argentina, además de tener destacados pasos por equipos como PSG o Napoli en su carrera.

Mientras se llevaba a cabo la Watch Party del Kun Agüero en Twitch, en la que Lavezzi fue invitado para hablar del PSG, el Kun le tiró la posibilidad de que juegue en la Kings League cuando el Pocho fuera para Barcelona. Y, sorprendentemente, el Pocho no descartó la posibilidad: "Avisame cuándo es que me entreno", le respondió.

Eso sí, le aclaró al Kun que él no está en el mejor estado y que es ajeno al fútbol desde hace tiempo: "Yo no volví a jugar nunca a la pelota, ni un picado con mis amigos. Jugué en Aguirre el partido por la cancha... Me caí dos veces. A la segunda la gente se mató de risa", reconoció el Pocho.

Veremos si el Kun decide arriesgarse con Lavezzi en la Kings League o si prefiere seguir apostando por otro perfil de jugadores, teniendo en cuenta que Kunisports, su equipo, es uno de los líderes de la competición y por ahora tiene un lugar asegurado en Playoffs.