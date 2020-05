El último trailer de The Last of Us Part 2 supera el millón de visualizaciones en YouTube

El pasado miércoles Sony realizó una nueva edición de su programa digital State of Play, en el cual se destacó el tan esperado juego de Naughty Dog, The Last of Us Part 2. La presentación destacó diferentes aspectos del juego y presentó un avance inédito de la jugabilidad del título.

El evento, que fue transmitido en directo por los canales oficiales de Sony, está disponible en el canal de YouTube, donde en menos de 24 horas superó el millón de reproducciones, algo que hasta el lanzamiento del programa, sólo un State of Play de Sony había alcanzado.

Casualmente, ese video era el State of Play con 20 minutos de revelación de jugabilidad exclusiva de Ghost of Tsushima, el juego que Sucker Punch Productions lanzará en julio próximo. Ese State of Play fue lanzado hace apenas una semana, lo que demuestra un incremento en la actividad de la comunidad.

Ambos videos fueron presentaciones de jugabilidad de los próximos dos títulos de Sony, lo que también demuestra que los seguidores se sienten atraídos por revelaciones de cómo serán los próximos juegos, en lugar de otro tipo de presentaciones.

The Last of Us Part 2 se lanzará el 19 de junio, mientras que Ghost of Tsushima lo hará el 19 de julio y serán los dos últimos grandes exclusivos de PlayStation 4, para cerrar la generación por todo lo grande.

