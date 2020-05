Revive la revelación de jugabilidad de The Last of Us Part 2 completa y subtitulada en español

La esperada y anticipada presentación de jugabilidad de The Last of Us Part 2 finalmente se llevó a cabo en la más reciente emisión del programa State of Play de Sony. Dedicado 100% al nuevo título de Naughty Dog, el programa contó con algo más de 20 minutos de duración, divididos entre explicaciones de los desarrolladores y una demostración de jugabilidad inédita.

Los primeros minutos fueron más que nada un resumen de lo que se vio en los primeros dos capítulos del programa Inside The Last of Us Part 2 que Sony está lanzando cada jueves y que comenzó un par de semanas atrás. Se habló sobre la historia y la base de la jugabilidad.

Sin embargo, sobre la segunda mitad llegó lo que todos esperaban: la demostración del juego en sí. Los ocho minutos fueron suficientes para mostrar gran parte de un nivel masivo, consecutivo sin cortes de cámara y con una amplia cantidad de situaciones que el jugador y Ellie deberán atravesar.

Puedes revivir toda la presentación con subtítulos en español en el siguiente video que subió la cuenta oficial de PlayStation Latinoamérica:

Luego de la demostración queda más que claro que The Last of Us Part 2 estará a la altura de su predecesor y parece difícil que cualquier juego le pueda quitar el título de Mejor Juego del Año (GOTY) a la entrega que Naughty Dog lanzará el próximo 19 de junio exclusivamente para PlayStation 4.

