Los creadores de Fortnite nos tienen acostumbrados a traernos títulos gratis en su tienda de forma periódica. En este caso, la Epic Games Store habilitó a los dos videojuegos que podremos conseguir para siempre y sin costo del 2 al 9 de febrero. A continuación te los presentamos.

Epic Games Store - Juegos gratis de esta semana (2 al 9 de febrero)

Estos son los títulos gratis de Epic Games Store, disponibles ahora mismo:

• Dishonored: Death of the Outsider

• City of Gangsters

Dishonored: Death of the Outsider es la última entrega en la aclamada saga de Arkane. Debes controlar a Billie Lurk y llevar a cabo un asesinato muy importante para el Imperio. En el caso de City of Gangsters, tenemos un juego de simulación económica en la que inicias una operación criminal, y debes construirla poco a poco.

En ambos casos, podrás conseguirlos hasta el 9 de febrero, cuando se habilitará el próximo juego gratuito de la tienda.

Epic Games Store - Juegos gratis para la semana próxima (9 al 16 de febrero)

Confirmaron ya cuál será el nuevo juego gratis de la tienda para la semana que viene, y es el siguiente:

• Recipe for Disaster

Así que tendremos uno solo en lugar de dos juegos la próxima semana. Se trata de un simulador de gestión en una cocina profesional, en el que puedes construir el restaurante de tus sueños, crear recetas, diseñar menús y mucho más, mientras te enfrentas a situaciones desastrosas.