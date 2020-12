EA Sports anticipa el nuevo evento del FIFA 21 ¿Messi y De Bruyne confirmados?

Como saben los fanáticos del FIFA, EA Sports suele entregarnos un evento cada dos semanas en el Modo Ultimate Team. Estos eventos son temáticos y nos entregan nuevos valores para las cartas de algunos jugadores y, generalmente, son mejores que sus cartas básicas.

Este viernes será el turno del evento Team of the Group Stage (TOTGS) de la Champions y Europa League, que complementa el evento Road To The Final (RTTF) que tuvimos un mes atrás en el Ultimate Team. El evento destacará a los mejores jugadores de la Fase de Grupos, y ya tenemos un primer anticipo de los jugadores que vendrán.

EA Sports subió a las redes sociales de FIFA 21 una imagen con algunas cartas misteriosas, y cada una de ellas cuenta con dos pistas para descubrir a los jugadores que formarán parte del TOTGS este año, y los fanáticos ya descubrieron a dos de ellos: Messi y De Bruyne.

Un CF (SD en español) argentino sería Lionel Messi, o al menos así lo entienden los fanáticos, mientras que un jugador del Manchester City con 87 de disparo, sería Kevin De Bruyne. Cabe destacar que, como mencionamos, el evento destaca a los jugadores más influyentes de la Fase de Grupos. Messi suma 3 goles, mientras que De Bruyne es, junto a Juan Cuadrado, el máximo asistidor de la competencia, con 4 pases de gol.

Por lo pronto, nos queda por descubrir un tercer jugador, con 93 de ritmo y 87 de regate; algunos piensan en Rashford, pero ya cuenta con una carta RTTF, por lo que resulta raro pensar en que tendrá otra carta en este evento tan relacionado con el mencionado. Lo cierto es que mañana tendremos la confirmación, cuando el evento comience oficialmente en el juego.

Lee También