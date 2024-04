El Chelsea sufrió este martes 23 de abril su derrota número 11 en la Premier League 2023/2024 contra el Arsenal. Pero más allá del cúmulo, no fue una caída más. El tanteador 5 a 0 con los de Mikel Arteta generó que el dueño de la institución, el empresario estadounidense Todd Boehly, piense en cesar el proceso de Mauricio Pochettino.

Es que al noveno puesto en la tabla de posiciones -el cual lo está dejando sin competencias europeas para la próxima temporada- hay que sumarle la caída en la Final de la EFL Cup con el Liverpool y la eliminación en la Semifinal de la FA Cup con el Manchester City, en una campaña en la que, acaso, no tuvo compromisos internacionales.

Por eso, todo se encamina para que tarde o temprano Mauricio Pochettino deje el puesto. Y para el lugar que en breve quedaría vacante (a más tardar a fines de la actual campaña), las autoridades del club de Stamford Bridge, de acuerdo a Mirror, tienen en mente a Xavi Hernández, quien por el momento dirige al Fútbol Club Barcelona.

El nacido en Tarrasa, si bien habría abierto la puerta a la posibilidad de quedarse en el Culé hasta la finalización de su contrato (luego de anunciar que dejaría el puesto a mediados del 2024), todavía no se puso de acuerdo con la dirigencia blaugrana en las condiciones para su permanencia (el punto central es el mercado de pases).

En caso de que finalmente no se quede en Barcelona, Xavi ya tiene una opción para darle curso a su labor como estratega. Sin embargo, no sería el único apuntado por el Chelsea. Conforme al medio citado anteriormente, Thomas Tuchel (ya fue entrenador del Chelsea), José Mourinho (también ya paso por The Blues), Rubén Amorim, Roberto De Zerbi y Thiago Motta, aparecerían como las otras alternativas.

Los números de Mauricio Pochettino en el Chelsea

Mauricio Pochettino lleva 45 partidos dirigidos en el Chelsea (32 por la Premier League, 7 por la EFL Cup y 5 por la FA Cup). El balance le da 22 triunfos, 14 derrotas y 9 empates. Es decir, 75 puntos de 135 posibles, lo que da un 55,55 % de efectividad.

Xavi Hernández también suena en el AC Milan

AC Milan confirmó que Stefano Pioli no seguirá en el cargo de entrenador. Para este lugar que quedará libre en el banquillo del Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, el Rossonero también tiene anotado a Xavi Hernández, entre otras figuras como Manuel Pellegrini, Roberto De Zerbi, Mark Van Bommel y Marcelo Gallardo.