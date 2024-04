La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos ratificó que ya no es aquel jugador que ante un golpe o una patada no reaccionaba. Ahora, el carácter es cada vez más evidente, y a la hora de salir en defensa de uno de sus compañeros de Inter Miami se calentó contra un jugador que terminó recibiendo la aprobación del mismísimo Sergio Busquets.

Pese a no realizar una pretemporada con el equipo, Leo Messi llegó, se puso la camiseta número 10 y en tan solo seis partidos logró ser la principal figura de Inter Miami para estar a una victoria de llegar a la primera final en la historia del club. El rival antes de ir por el título en la Leagues Cup sería un equipo de Philadelphia Union que tendría en el mediocampo al protagonista de esta historia.

José ‘Brujo’ Martínez le concedió una entrevista a BOLAVIP y reveló los detalles inéditos de aquel cruce que tuvo con Messi en las semifinales de la Leagues Cup 2023. Después de estar cara a cara con el jugador argentino, el volante venezolano tuvo una conversación con nadie más y nadie menos que Sergio Busquets.

Philadelphia Union iba perdiendo por cuatro goles a uno y se estaba quedando sin la posibilidad de clasificar a la final de la Leagues Cup. Las pulsaciones del ‘Brujo’ Martínez seguramente estaban muy arriba cuando Noah Allen cayó sobre el balón al final del partido y el árbitro sancionó falta, el volante le corrió el brazo al lateral de Inter Miami porque reclamaba una infracción. En ese momento, llegó Lionel Messi para defender a su compañero y le dijo: “¿Cómo lo vas a patear así en el piso?”.

José Martínez le contó a BOLAVIP que por “la intensidad del juego o el resultado del momento te lleva a hacer cosas que no son debidas, pero después cuando se acabó el partido pude charlar con Lionel y le pedí disculpas por ese encontronazo, por lo que hice porque realmente no era adecuado y pudimos hablar tranquilamente”. Y no solo pudo hablar con Leo, el ‘Brujo’ también reveló que Busquets lo elogió justamente después del cruce con el ’10’ argentino.

Hizo calentar a Messi, pero terminó siendo aprobado por Busquets

-¿Qué es lo que más recuerda de ese partido?

-Lo que recuerdo es que di lo mejor de mí, pude conocer también a Sergio Busquets y Jordi Alba que son jugadores que uno de pequeño los veía en la liga española, en el Barcelona. Pude tener una charla con Sergio Busquets y hable de que me gusta el fútbol de él, que de pequeño lo sigo y agradecido por el enfrentamiento que habíamos tenido en ese momento.

-¿Qué le dijo Busquets en esa conversación que tuvieron?

-Me dijo que siguiera haciendo las cosas como vengo trabajando, que soy un jugador diferente, que hago las cosas bien y que le gusta la intensidad de mi juego. Realmente le agradecí por sus palabras.

El próximo duelo entre el ‘Brujo’ Martínez y Leo Messi en la MLS

Luego de aquel cara a cara que terminó en buenos términos, la temporada MLS 2024 deparó otro duelo entre José ‘Brujo’ Martínez y Messi. Inter Miami visitará a Philadelphia Union el sábado 15 de junio de 2024 a las 19:30 ET (20:30 ARG) en el estadio Subaru Park. ¿Se volverán a sacar chispas? Ese misterio estará por resolverse.

