Las ofertas de Steam siempre son un gran momento para abastecerse de nuevos juegos para disfrutar, y en este caso Valve ha anunciado su nueva promoción. Se trata del Festival del Misterio, que trae varios juegos de aquel género en descuento. A continuación, te contamos sobre las rebajas más importantes que deberías aprovechar.

Los mejores descuentos del Festival del Misterio de Steam

• The Wolf Among Us: 50% de descuento

• Immortality: 25% de descuento

• Twelve Minutes: 40% de descuento

• AI: The Somnium Files: 75% de descuento

• The Nonary Games: 80% de descuento

• Gnosia: 20% de descuento

• Heavy Rain: 50% de descuento

• Norco: 45% de descuento

Estas son solo algunas de las selecciones más interesantes, desde títulos atmosféricos como Heavy Rain y Norco hasta novelas visuales como AI: The Somnium Files y The Nonary Games. Hay algo para todos en estas ofertas, con el misterio siendo un hilo conductor en cada juego.