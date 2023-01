El rapero The Kid LAROI presentará tres canciones inéditas en Sueños Salvajes dentro de Fortnite, incluyendo su tema "Love Again".

Fortnite anuncia Sueños Salvajes, una experiencia interactiva con The Kid LAROI

Epic Games continúa dejando su marca en el mundo de la música a través de las varias colaboraciones, eventos y demás en Fortnite. En este caso le toca a The Kid LAROI: el rapero, cantante y compositor australiano será el protagonista de Sueños Salvajes, una nueva experiencia interactiva.

La compañía promete que viviremos "una experiencia auditiva inmersiva a lo largo del viaje de LAROI desde sus humildes inicios hasta agotar todas las entradas de sus conciertos como una superestrella internacional". A continuación te contamos todo sobre el evento.

Fortnite - Fecha y Hora para Sueños Salvajes, el concierto de The Kid LAROI

El evento de The Kid LAROI en Fortnite se llevará a cabo este viernes 27 de enero, a esta hora según tu país:

• México: 17:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 19:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00hs

• España: 23:59hs

La isla contará con música nueva de LAROI, como su próxima canción "Love Again", que se publicará el viernes 27 de enero. Además, podrán escuchar tres canciones inéditas tanto en esta experiencia, Isla Sueños Salvajes, de The Kid LAROI como en la isla Afterparty.

Fortnite - Cómo participar en Sueños Salvajes, el concierto de The Kid LAROI

Para experimentar el concierto, selecciona la pestaña SUEÑOS SALVAJES de THE KID LAROI en la pantalla Descubrir, o introduce el código de la isla 2601-0606-9081.

El AFTERPARTY DE LOS SUEÑOS SALVAJES DE THE KID LAROI también está disponible en la pantalla Descubrir, o introduce el código de isla 4294-0410-6136.

Fortnite - Misiones, recompensas y Copa de Sueños Salvajes de The Kid LAROI

Durante ambas experiencias, los jugadores pueden completar las misiones de Sueños Salvajes de The Kid LAROI para conseguir PE y objetos especiales de LAROI, como la música de sala Love Again y Thousand Miles, la pantalla de carga LAROI y The Rogue, y los aerosoles LAROI estuvo aquí y Firma de LAROI.

Antes de que Sueños salvajes de The Kid LAROI esté disponible, los atuendos de KID LAROI y Rogue LAROI podrás encontrar en la Tienda de Objetos de Fortnite a partir del 26 de enero.

Desde el 24 de enero, los jugadores podrán competir en la Copa KID LAROI para tener la oportunidad de desbloquear los atuendos antes de tiempo, ¡además de un ícono de estandarte y un emoticono especiales!

La isla Sueños Salvajes y Afterparty de The Kid LAROI se ha creado en colaboración con los creadores Alliance Studios, Team Atomic y TheBoyDilly, e incluye un video dirigido por Adrien Wagner y producido por La Pac. La experiencia estará disponible hasta el 27 de abril.