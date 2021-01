Fortnite será el sponsor principal de Santos en la final de la Copa Libertadores

Como sabemos, Santos fue el encargado de terminar con las esperanzas de Boca y también de los clubes argentinos en la Copa Libertadores (River fue eliminado el día anterior por Palmeiras en la otra semifinal), y enfrentará al conjunto paulista en la final del próximo sábado. Pero la noticia más extraña es que su nuevo sponsor principal será Fortnite.

Así es, durante la definición de la competencia continental, Santos tendrá el logo de Fortnite en el centro de su camiseta. Esto fue confirmado por las redes sociales del propio club, donde explicaron que se trata de "una iniciativa importante, no sólo comercialmente, sino de posicionamiento y aproximación del Club con una marca global de las más importantes para la audiencia joven".

MASTER NA FINAL! O #SantosFC terá o @Brasil_Fortnite como patrocinador pontual master na final da Conmebol Libertadores!



Vamos juntos na busca #PeloTetraDaLiberta!



Mais informações https://t.co/NeaaASVBx8 pic.twitter.com/UEjEbspxub — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 25, 2021

Ésta no será la única acción que el club haga con Fortnite, ya que también harán alguna que otra acción en las redes sociales del club, y se suma a lo que fue la Copa Pelé, lanzada la semana pasada en Fortnite, que incluyó la camiseta de Santos en el juego y el gesto del máximo ídolo de la institución.

"La relación de la industria del fútbol con la de los Esports se torna cada vez más sofisticada y con varios formatos: clubes que participan en las competiciones con equipos competitivos, licencias de marcas de los clubes dentro de los juegos y ahora patrocinio en los uniformes utilizando al fútbol como plataforma para marcas de juegos mundiales importantes. Santos FC participa activamente de todos estos formatos y cree que esta iniciativa es estratégicamente valiosa", explicó Marcelo Frazao, Jefe de Marketing de Santos.

Actualmente Santos cuenta con un equipo de Esports y participa en varios juegos: League of Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Rainbow Six, CS:GO, FIFA y PES, y ahora ha iniciado su colaboración con Fortnite, lo cual indica que no faltará mucho para que tenga representantes en este juego.

Volviendo al fútbol, la final de la Copa Libertadores se disputará este sábado 30 de enero en el Estadio Maracaná y el ganador también tendrá su pase directo al Mundial de Clubes, donde se encontrará con clubes como Tigres o Bayern Munich, los principales candidatos.

