Este martes se lanzó una nueva actualización para Fortnite (v18.20 en PC, v3.34 en consolas), en la cual Epic Games se ha enfocado en la corrección de algunos errores críticos que tenía el juego, aunque también le da algo de amor a los jugadores con dos nuevas armas.

Regresan el Rifle de Asalto de Combate y el Subfusil de Combate a Fortnite

Las dos armas que se presentan en Fortnite esta semana son el Rifle de Asalto de Combate y el Subfusil de Combate. Sin embargo, estos no se podrán utilizar aún y tan sólo uno se volverá disponible en el battle royale. Como sucedió en el pasado, estas dos armas tendrán que ser "financiadas" con barras de oros en los tablones de donaciones. La primera en llegar al 100% de financiación se volverá disponible en la isla.

Corrección de errores graves en Fortnite

Los siguientes errores y bugs han sido solucionados en Fortnite:

• Corregido el error que provocaba que los jugadores no pudieran usar una caña de pescar cuando estaban en el asiento del pasajero de una lancha o en la parte de atrás de una camioneta OG Bear.

• Corregido el error que provocaba que el progreso de desbloqueo de la página del pase de batalla no funcionara siempre correctamente.

• Corregido el error en el que los jugadores de otras consolas no podían escuchar a los jugadores de Nintendo Switch en el chat de voz.