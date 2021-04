It Takes Two se pone en lo más alto de ventas en Steam

Cada fin de semana tenemos las revelaciones por parte de Valve sobre las ventas de juegos en los últimos siete días, y en ésta ocasión nos encontramos con un sorprendente nuevo líder en el ranking semanal de Steam.

Se trata de It Takes Two, la aventura especialmente diseñada para que dos jugadores la prueben, y en Steam es especialmente destacado con el "Friends Pass", un sistema que permite que dos jugadores puedan aprovechar el juego aunque uno sólo de los dos lo haya comprado

Así mismo, It Takes Two es, en lo que va del 2021, el juego con mejor calificación de Metacritic, por lo que muchos se han interesado en el título gracias a sus reviews, que definitivamente le hacen justicia al juego, ya que es más que interesante.

El ranking de los juegos 10 más destacados y vendidos esta semana en Steam son los siguientes:

1- It Takes Two

2- Stellaris: Nemesis

3- Valve Index VR Kit

4- Sea of Thieves

5- Outriders

6- Valheim

7- Monster Hunter World: Iceborne

8- The Forest

9- Forza Horizon 4

10- Satisfactory

Lógicamente, el VR Kit no entra dentro de la categoría "juegos", por lo que el clásico Sea of Thieves sigue siendo de lo más destacado a pesar del paso del tiempo. Así mismo, Outriders, que fue número 1 la semana pasada cayó algunos puestos, mientras que Valheim ganó un puesto en la lista.

