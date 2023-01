Cuatro jornadas han pasado ya de la Kings League y la liga cierra su participación durante este mes de enero (la semana que viene no habrá competencia) con cinco equipos igualados en la cima de la clasificación y una serie de grandes partidos que se vivieron en la jornada de este domingo.

A continuación repasamos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones y los partidos que se jugarán cuando la Kings League vuelva a la acción el próximo 5 de febrero:

Resultados Kings League - Jornada 4

• Jijantes FC 2-3 XBuyer Team

• PIO FC 2(1)-(2)2 Kunisports

• 1K FC 2-5 El Barrio

• Porcinos FC 5-1 Rayo de Barcelona

• Aniquiladores FC 1(3)-(2)1 Saiyans FC

• Ultimate Móstoles 5-1 Los Troncos FC

Tabla de Posiciones Kings League - Jornada 3

# Equipo Récord GF GC 1 Saiyans FC 3-1 11 5 2 Ultimate Móstoles 3-1 14 9 3 Porcinos FC 3-1 14 10 4 1K FC 3-1 14 12 5 Kunisports 3-1 7 5 6 El Barrio 2-2 13 9 7 Los Troncos FC 2-2 12 14 8 XBuyer Team 2-2 8 10 9 Aniquiladores FC 2-2 8 10 10 Rayo de Barcelona 1-3 10 14 11 Jijantes FC 0-4 9 15 12 PIO FC 0-4 5 11

Calendario de Partidos Kings League - Jornada 5

• XBuyer Team vs 1K FC

• Kunisports vs Ultimate Móstoles

• Rayo de Barcelona vs PIO FC

• Saiyans FC vs El Barrio

• Los Troncos FC vs Aniquiladores FC

• Jijantes FC vs Porcinos FC

La Jornada 5 de la Kings League se disputará el próximo domingo 4 de febrero de 2023 desde las 16hs (ESP) / 12hs (ARG) / 09hs (MEX). Cabe destacar que la próxima semana no habrá partidos a causa de los Premios Esland, que se celebrarán el domingo desde la Ciudad de México.