Alianza Lima en este momento puede estar muy tranquilo porque recibió un dinero importante para dejar salir a Mariano Soso. Quien no va más.

Tal como lo hemos venido mencionando en las últimas fechas, dentro de Bolavip. Nunca afirmamos que se quedaría porque la tendencia nos decía que había que ser inteligentes para informar cada movimiento de Mariano Soso. Al ser un club grande como Alianza Lima, debemos tener cuidado para poder saber lo real y absoluto. Por ese motivo, ahora cuando ya se confirmó todo, nos da orgullo notificar a nuestros seguidores, que llegó la información a buen puerto.

¿Qué pasó con Mariano Soso en Alianza Lima?

El Diario Líbero destaca lo que está siendo ahora mismo tendencia dentro del fútbol peruano. Precisamente en Alianza Lima: “Ante este escenario, la directiva íntima ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo que tome las riendas del equipo para la temporada 2025, que incluye la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores. Diario Líbero a través de su periodista Sandro Bazán se conoció que el anuncio oficial de la salida de Soso podría darse entre hoy y mañana”.

Como podemos notar, el periodista Sandro Bazán destacó que Mariano Soso después de varios días donde todo era incertidumbre absoluta. Finiquito su destino con el equipo del pueblo: “Para muchos, esta decisión debió tomarse al finalizar el campeonato, pues consideran que el tiempo perdido ha retrasado la planificación de la próxima temporada. Ahora, el reto es encontrar rápidamente un entrenador que se alinee con los objetivos del club y permita afrontar con éxito los desafíos venideros”.

¿Qué hará Alianza Lima en estos momentos?

Por ese motivo, ahora nos damos cuenta de que están corriendo contra el tiempo para conocer quién será el nuevo entrenador en Alianza Lima. Deja un espacio muy gran Mariano Soso, quien demoró varios días para dejar su cargo, y ahora mismo estar lejos del presente del cuadro victoriano: “Por otro lado, aunque todavía no se sabe sobre el perfil, sistema de juego que se requiere o nacionalidad, la próxima semana como fecha límite se conocerá al nuevo DT victoriano”.

Mariano Soso no va más en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuánto pagó Mariano Soso para quedar libre de Alianza Lima?

Es importante precisar que en esta redacción, se contó el día a día lo que fue pasando con Mariano Soso. Resulta que la información de Argentina fue clara, desde hace 10 días se reveló allá que el técnico no seguiría y sería entrenador en Newell ‘s Old Boys. Bueno, con el pasar de las fechas esta data fue tomando forma, y hoy termina siendo uniforme. Siendo el ex Sporting Cristal y FBC Melgar hoy, noticia en el ambiente local, porque se va dejando un dinero importante, aproximadamente tres meses de sueldo (100 mil dólares de mensualidad).