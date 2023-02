La Kings League completó su Jornada 5 este domingo, y varios jugadores destacaron en sus partidos, especialmente en enfrentamientos como los de Aniquiladores vs Troncos, o Rayo de Barcelona vs PIO, donde hubo una enorme cantidad de goles, y esto tuvo gran impacto en el Fantasy MARCA de la Kings League.

Y es que al darse a conocer el Equipo Ideal de la Jornada 5 del Fantasy, destacan tres jugadores de Aniquiladores (Fran Hernández, Guilles y Daniel Pérez), uno del Rayo (Didac Vila) y completan las figuras de XBuyer Team (Poch), Porcinos FC (Espinosa) y Kunisports (Corominas), para armar el VII más destacado de la fecha.

Equipo Ideal del Fantasy Marca de la Kings League - Jornada 5

• PO: Daniel Pérez > 11pts (Aniquiladores FC)

• DF: Fran Hernández > 18pts (Aniquiladores FC)

• DF: Didac Vila > 16pts (Rayo de Barcelona)

• MC: Gilles Vidal > 14pts (Aniquiladores FC)

• MC: Ferrán Corominas > 13pts (Kunisports)

• MC: Javier Espinosa > 13pts (Porcinos FC)

• DL: Joan Poch > 22pts (XBuyer Team)

TOTAL: 107 Puntos

Recuerda que ya puedes hacer tus cambios en el Fantasy de cara a la próxima fecha, que se jugará de la siguiente manera:

1K FC vs Saiyans FC

Aniquiladores FC vs Kunisports

El Barrio vs Los Troncos FC

Porcinos FC vs XBuyer Team

PIO FC vs Jijantes FC

Ultimate Móstoles vs Rayo de Barcelona

La Jornada 6 de la Kings League se disputará el próximo domingo 11 de febrero de 2023 desde las 16hs (ESP) / 12hs (ARG) / 09hs (MEX).