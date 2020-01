La nueva Xbox Series X se enfocará en entregar una mejor experiencia y sensación en los juegos

La nueva generación de consolas se acerca cada día, y desde Xbox saben que aunque ya han mostrado varias cartas, aún tienen algunos ases en su mano. Es por eso que cada tanto van revelando nueva información de la consola, que mantiene expectantes a los fanáticos.

En este caso fue el Jefe de Xbox, Phil Spencer, quien reveló mayores novedades sobre su nueva consola de Series X. Aunque en este caso, no fueron características especiales de la consola, sino donde estará puesto el foco para poder entregar la mejor experiencia posible.

"Nunca intentamos limitar lo que los desarrolladores quieren hacer en nuestra plataforma. Ya sea 60 frames por segundo en Xbox 360 o 4K, 60 [frames por segundo] ahora en Xbox One X", comentó Spencer en una entrevista con el portal Stevivor. "Queremos darle a los desarrolladores las herramientas para que vayan e intenten hacer las cosas que quieran en cualquiera de nuestras plataformas", agregó.

Sin embargo, también recalcó que el interés no está puesto en dar una resolución desorbitante, sino en que la experiencia de los juegos se sienta real, y que éstos puedan transmitir lo que estan destinados a transmitir en los jugadores.

"Creo que hemos llegado a un punto en Xbox One X en la actual generación, donde los juegos se ven asombrosos y siempre hay algo en lo que podemos trabajar para que se vean aún mejor. Pero quiero que los juegos se sientan tan asombrosos como se ven. Eso es algo que no tenemos en la generación actual", aseguró Spencer. "La sensación de los juegos es definitivamente algo en lo que hemos querido enfocarnos más, no sólo tirar más píxeles a la pantalla", sentenció.

Esto no quiere decir que en Xbox Series X nos vamos a encontrar con juego menos atractivos visualmente, pero sí que intentarán que la sensación al jugarlos sea más llamativa que lo que es hasta ahora con la actual generación de consolas.

Veremos como repercute esto en los juegos de la nueva Xbox y si, como espera Phil Spencer, la sensación de los juegos al jugarlos es diferente en la nueva generación de consolas, pero eso dependerá tanto de la mejora en el CPU como en el trabajo de los desarrolladores para realizar juegos que generen mayores emociones.

Lee También