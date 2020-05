La odisea de abrir el búnker 11 en Call of Duty: Warzone

Con la última actulización que tuvo Call of Duty: Modern Warfare, el 'Battle Royal' que tiene el juego también tuvo novedades y por fin llegó lo que muchos jugadores estaban esperando. El acceso definitivo a los bunkeres regados en el mapa y en cuyo interior se pueden encontrar varios cofres y dinero regado por todo el suelo. Sin embargo, hay un solo búnker que no se puede abrir con tarjeta porque requiere de una verdadera misión especial: el búnker 11.

Como ya se informó anteriormente, todos los bunkeres se abren con una tarjeta de acceso. Dicha tarjeta se consigue en las inmediaciones de los lugares secretos abriendo cofres. El bunker 11, no requiere tarjeta. La apertura de este espacio solo se conseguirá completando una verdadera travesía en tiempo récord. Acá te vamos a explicar paso a paso lo que debemos hacer para acceder a este lugar vip repleto de 'loot', dinero y un detalle que podría darnos pistas de lo que está por venir para el juego.

Pasos para abrir el búnker 11 en Warzone:

El primer y más importante paso es reconocer el mapa de Verdansk y saber en dónde están los telefonos de clave morse y los de búnker. Los de morse son diez y cada uno está enumarado del 0 al 9. Más adelante sabremos la razón por la que cada ubicación recibió como un número. Acá te dejamos el mapa con las ubicaciones exactas de los teléfonos.

2. Con los teléfonos identificados (si queremos abrir el búnker 11) es clave que esta misión la pongamos en marcha desde el inicio de la partida. No hay de otra: cuando se empiece a mover el gas es probable que las zonas se vayan tapando y no podamos completar la misión. La idea es saltar el avión, marcar la zona de caída justo en el lugar donde tenemos que buscar el teléfono.

Teléfono 0: Pequeño edificio en la Base Militar Arklov Peak

Teléfono 1: Banco en el centro del distrito de Tavorsk

Teléfono 2: piso medio del edificio de la tienda de municiones

Teléfono 3: Planta baja del edificio posterior en Karst River Quarry

Teléfono 4: Piso medio de la estación de policía al norte de Gorengard Lumber Yard

Teléfono 5: sala de servidor central de la estación de TV BCH

Teléfono 6: parte superior de la torre ATC en el aeropuerto internacional de Verdasnk

Teléfono 7: dentro de la habitación a la que apunta el avión estrellado

Teléfono 8: Recepción en el Hospital Verdansk

Teléfono 9: parte superior de la sala del generador en la presa de Gora

2.1 Una vez hallemos el telefono, hay una probabilidad de que este telefono no nos entregue la clave que estamos buscando. Si esto pasa, debemos movernos rápido hacia otro telefono que sí nos de la grabación que quermos escuchar. Cuando se activa dicho aparato, una operadora nos va entregar una "clave" de tres números. Lo complejo del asunto es que los tres digitos los pronuncia en ruso. Acá te vamos a dejar la traducción/pronunciación del 0 al 9 en ese idioma para que los vayas memorizando:

uno: odin/один dos: dva/два tres: tri/три cuatro: chyetirye/четыре cinco: pyatʲ/пять seis: shyestʲ/шесть siete syemʲ/семь ocho: vosyemʲ/восемь nueve dyevyatʲ/девять

3. La operadora tendrá un breve diálogo, luego nos dará el código tras la confirmación que la entenderemos de inmediato con un sonido característico. No te preocupes, si no lo entiendes a la primera, podrás repetirlo las veces que necesites para copiar el número bien. Como está en ruso, lo mejor será repetir la grabación varias veces. Habrá que memorizarlo muy bien o apuntarlo. No puedes olvidarlo porque la secuencia de estos números nos indica el camino que debemos seguir a través del mapa para activar tres teléfonos que nos abrirán el búnker 11.

4. Por ejemplo: vamos hacer de cuenta que nuestro código es "0-3-5". En ese caso, debemos volver al mapa de arriba, identificar el teléfono morse "0" y dirigirnos a este. Una vez activado, vamos a la ubicación "3" y por último al "5". Completada esta laboriosa misión, ya podemos dirigirnos a la ubicación del búnker 11, que en el mapa esta señalado con un punto amarillo. Al llegar, la luz de la entrada debe estar en verde, nos acercamos al tactil de acceso y ahí solo apretamos el botón para abrir las puertas.

Adentro en el búnker podremos abrir un montón de cajas que soltarán armas mejoradas. Mientras recorremos el lugar, podremos recoger un montón de dinero y tendremos un botin muy valioso en nuestras manos para luego comprar caja de armamento, UAV, máscara de gas, rachas de bajas, blindaje y demás cosas que se adquieren en las tiendas del mapa. Sin embargo, adentro hallaremos otro detalle potente y tiene que ver con el ensamblaje de una bomba nuclear, ¿bomba que soltarán pronto en Verdansk para destruir todo y que llegue un nuevo terreno?

Lee También