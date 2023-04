Según el simulador de EA Sports, tendremos ONCE goles en lo que sería un partido absolutamente inolvidable.

Manchester City vs Bayern Munich: el FIFA 23 y la predicción MÁS LOCA para los Cuartos de Champions League

Los Cuartos de Final de la Champions League comienzan esta semana y el de Manchester City vs Bayern Munich es, para muchos, el mayor atractivo que ofrece esta ronda de la competición internacional más importante a nivel clubes en Europa. Y como el FIFA 23 es el simulador oficial, aprovechamos para conseguir una predicción por parte del juego.

Y vaya que nos llevamos una sorpresa; el mano a mano en el Etihad Stadium fue una absoluta locura en el FIFA 23, que terminó con once goles y un Póker de Erling Haaland -aunque esto último sí suena algo más creíble-, en un histórico 6 a 5 para los citizens.

Con once tantos en el partido, no es de extrañar que los goles comenzaran a caer temprano, aunque fue el Bayern quien pegó primero con gol de Müller a los 2 minutos de juego. A los 5' apareció Haaland para igualar las acciones pero los teutones volvieron a ponerse al frente; Müller a los 17' y Gnabry a los 21' les dieron el 3-1 parcial, que no duró mucho ya que Mahrez a los 27' y Haaland a los 37' igualaron las acciones. El hat-trick del androide llegó a los 42' y el City se fue al descanzo con un 4 a 3.

En el segundo tiempo los goles continuaron, Gnabry igualó las acciones al 47' pero De Bruyne metió el quinto del City a los 54', aunque el 5-5 llegó a los 57', por intermedio de Musiala. No obstante, y como no podía ser de otra manera, volvió a ser Haaland quien encontrara red y convirtiera el 6-5 final a los 66', para una victoria de los ciudadanos en un partido memorable.

Parece ser la predicción más difícil de creer en la historia del FIFA, pero no hay dudas que con el poder de gol que tienen ambos equipos, y la historia reciente de la Champions League con partidos como el 5 a 2 del Real Madrid al Liverpool, o el 7 a 0 del City al Leipzig, todo puede pasar.