Las finales de Minecraft Extremo ya están aquí en formato battle royale y con la temática de Los Juegos del Hambre como base. Los finalistas comenzaron su aventura hoy, y varios de ellos han perdido su vida. A continuación los repasamos:

• Quackity

El primero en quedar eliminado fue Quackity, quien cayó ante un spawner de Vindicator cuando apenas comenzaba a explorar junto a ElSpreen.

• Aroyitt

Aroyitt tuvo mucha mala suerte, ya que una caída le restó media vida y justo un esqueleto arquero le metió dos flechazos para acabar con ella.

• Deqiuv

Deqiuv tuvo que desconectarse y quedó fuera de la final.

• Reborn

A Reborn lo atacó Shadoune por la espalda, y no le dio chance alguna.

• Jcorko

Jcorko fue la primera víctima de ElSpreen, y no tuvo mucho para hacer contra él.

• ElXokas

ElXokas se encontró con un grupo conformado por OllieGamer, Noni y Breifr9, quienes les pidieron sus diamantes. ElXokas prefirió entregar su vida, y Ollie se encargó de acabar con él (como en los Squid Games).

• Luh

Luh fue otra víctima de Spreen, quien no tuvo piedad al ver que acababa de lootear un drop.

• Volcano

Otro drop y otra muerte a manos de Spreen.

• ElPerita

ElPerita se escondió en una cueva, Ollie lo encontró y lo mató.

• Tanizen

Tanizen se había unido al grupo de OllieGamer, Noni y Breifr9, pero Shadoune y Spreen los raidearon y lo mataron a base de TNT.

• Breifr9

Breifr9 corrió la misma suerte que Tanizen cuando Shadoune lo remató.

• AleVI

AleIV aguantó un primer enfrentamiento con Spreen, y batalló con fiereza, pero la segunda vez Spreen llegó con Shadoune y fue demasiado para él.

• Goes

Goes se fue demasiado al límite del mapa y la zona se lo comió.

En total fueron 13 los muertos de este primer día, siendo Spreen (con 4), Shadoune (con 3) y OllieGamer (con 2) los que más eliminaron.

Además, en este primer día no se presentaron Auronplay, Biyin e Ibai. No hay confirmación oficial, pero se entiende que al no haber ingresado, han sido eliminados automáticamente de las finales del Minecraft Extremo.

Las finales continuarán este martes 7 de febrero desde el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 12 a 16hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13 a 17hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 14 a 18hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15 a 19hs

• España: 19 a 23hs