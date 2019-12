Ninja le enseña a Luke Skywalker a jugar Fortnite

Fortnite tuvo un evento en vivo de Star Wars el pasado sábado; aunque no fue recibido de la mejor manera por la comunidad, principalmente por los problemas que hubo en el juego para ingresar al evento. No obstante, la colaboración terminó con un primer vistazo de la película que se estrenó este jueves en los cines, Star Wars: The Rise of Skywalker, y con los sables de luz como nueva arma.

Pero al parecer no fue todo, ya que recientemente la cuenta oficial de Xbox publicó un video de su serie Xbox Sessions, donde se puede ver al legendario Luke Skywalker, o Mark Hamill, como es el nombre del actor en la vida real, junto al popular streamer Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, jugando unas partidas de Fortnite.

Era lógico que Ninja tenía que enseñarle que botones usar a Hamill, pero el actor se las rebuscó bastante bien, demostrando que no fue en vano el rápido aprendizaje demostrado por Skywalker con Yoda tantos años atrás.

Sorprendentemente, Mark le agarró la mano al juego bastante rápido y al final del video se mostró apenado por no poder seguir jugando. "Temía por algo que ahora se convirtió en realidad, que es que ahora que jugue a esto [Fortnite], quiero seguir jugando. Y no tengo suficiente tiempo", aseguró.

El Xbox Sessions fue todo un éxito con estas dos figuras del cine y videojuegos compartiendo un gran momento, que sirvió también para promocionar la tan esperada película.

