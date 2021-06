No More Heroes 1 y 2 llegarán pronto a Steam

Dos de los juegos más bizarros y particulares de los últimos años llegarán a PC. Hablamos de No More Heroes y No More Heroes 2, que estarán disponibles en Steam a partir de la semana que viene.

Desde el próximo 9 de junio, los dos títulos del autor de culto Suda51 se podrán adquirir en Steam. Ambos estarán a 10% de descuento en su salida. No se tratan de simples ports, sino que son "remasterizaciones HD completas".

El anuncio por parte de XSEED Games y Marvelous llegó como una sorpresa total para los fans de la serie, quienes no esperaban ver estos dos juegos, salidos en 2008 y 2010 respectivamente, llegar a PC.

Su lanzamiento también tiene que ver con la inminente llegada de No More Heroes 3, que llevará la fórmula de la saga aún más allá. En este juego, que se lanzará el próximo 27 de agosto, el protagonista Travis Touchdown está de regreso para seguir matando alienígenas.

