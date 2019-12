Nueva actualización hace mucho más fácil conectar tu mando de PS4 en PC

Muchos gamers eligen los mandos de consola para mejorar su experiencia de juego en PC, y mientras que el de Xbox One es bastante simple de conectar, debido a su compatibilidad con Windows, aquellos que utilizan el DualShock 4 de PlayStation tienen algún que otro problema.

Eso parece que finalmente se ha solucionado con la más reciente actualización del programa especializado DS4Windows, que hace las cosas mucho más simples. El lanzamiento de la versión 2.0 de DS4Windows mejora, entre otras cosas, la interfaz para ayudar al usuario y que éste se pueda manejar de manera mucho más intuitiva.

Desde la página oficial aseguran que el "macro editor fue rediseñado por completo" y el programa se siente mucho más ágil para los gamers desde ahora. A continuación todas las notas (en inglés) de la actualización:

Re-wrote GUI classes to use Windows Presentation Foundation (WPF) instead of Windows Forms

More utilization of data binding in application. More use of custom events for ControlService

Added application file logger

Refactored macro editor

Changed Run as Task routine. Old routine will be replaced, if it exists, upon the first run of version 2.0.0

New translation system is in place. Currently, only English and Japanese language packs are available. Looking for volunteers to provide updated translations for other language packs

Re-written auto profile routine

Snappier program and mapper routine

Many other changes

El programa por el momento sólo se encuentra disponible en inglés y japonés, aunque no debería ser un problema mayor para conectar el DualShock 4 en el ordenador, ya que como mencionamos, la nueva versión es incluso mucho más intuitiva que la previa.

