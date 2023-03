The Last of Us Parte 1 ya está disponible en PC a través de Steam, pero la gran mayoría de las reseñas allí son negativas.

Los fans de The Last of Us Parte 1 están furiosos por sus problemas en PC, y Naughty Dog contestó

Con el éxito que tuvo la adaptación de HBO, estaba todo dado para que The Last of Us Parte 1 tenga muchísimas ventas al llegar a PC. El remake del juego original había sido alabado cuando llegó a PS5, y Naughty Dog esperaba repetir esa recepción al llegar por primera vez una entrega de la franquicia a Steam.

Sin embargo esto no salió como esperaban, y la realidad es que los jugadores están muy enojados con la desarrolladora por el estado del juego. Esto se debe a que el port de The Last of Us Parte 1 en PC cuenta con muchísimos problemas técnicos, incluso en las mejores computadoras.

A pesar de cumplir con los requisitos recomendados, los usuarios han reportado caídas de FPS y crasheos constantes, entre otras cosas. Como resultado, el juego tiene solo 33% de reseñas positivas en Steam, con la gran mayoría criticando estos aspectos técnicos.

Como resultado, Naughty Dog ya hizo su respuesta. En primer lugar afirmaron que el equipo entero está "investigando los varios problemas que reportaron". Hoy lanzaron un hotfix "enfocado principalmente en la estabilidad y mejoras de rendimiento", y ya planean más actualizaciones.

Al parecer este parche ha mejorado un poco la situación, pero lo cierto es que la optimización debe ser mucho mejor para un juego de este calibre. Llevará tiempo y varias actualizaciones llevarlo al estado que esperaban los jugadores de principio, y esperamos que Naughty Dog pueda cumplir lo prometido.