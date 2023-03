Sony ha anunciado la inaguración de las ofertas "Infaltables en tu colección", con más de 300 juegos de PS4 y PS5 rebajados. Los descuentos ya están disponibles en la PS Store, y gran parte del catálogo de juegos de PlayStation se pueden conseguir con hasta 75% de descuento de descuento.

Las ofertas "Infaltables en tu colección" se enfocan en juegos icónicos e importantes para la plataforma, de todo tipo de géneros. A continuación te dejamos una lista de las mejores ofertas, que estarán hasta el 29 de marzo.

Ofertas "Infaltables en tu colección" de PS Store - Los mejores descuentos

• Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition: 50% de descuento

• God of War: 50% de descuento

• Sonic Frontiers Edición digital Deluxe: 33% de descuento

• UFC 4 Deluxe Edition: 80% de descuento

• Assassin's Creed Valhalla: 67% de descuento

• DOOM Eternal: 67% de descuento

• Forspoken Digital Deluxe Edition: 33% de descuento

• F1 22: 84% de descuento