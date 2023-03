No quedan dudas de que la Kings League es uno de los grandes eventos de este 2023 y este domingo 5 de marzo no fue la excepción. De esta manera, y con grandes resultados, una nueva jornada se ha dado por finalizada por lo que los play off se encuentran cada vez más cerca en el torneo de fútbol 7 organizado por Piqué.

Cabe recordar que los mejores 8 equipos clasificarán a la fase eliminatoria en donde se medirán en duelos eliminatorios directos (el primero jugará contra el octavo y asi respectivamente). Las semifinales se jugará en el Camp Nou el fin de semana del 25 y 26 de marzo.

Resultados de la jornada 9 de la Kings League:

Rayo de Barcelona 1-3 Saiyans FC

Pio FC 3-4 1K

Porcinos FC 4-5 Ultimate Móstoles

Kunisports 0-4 Los Troncos

Jijantes FC 1-3 El Barrio

Xbuyer Team 4-0 Aniquiladores

Partidos de la fecha 10 de la Kings League (12 de marzo del 2023)