EA Sports presenta el FIFA 21 para PS5 y Xbox Series X con un video en 4K

Como sabemos desde hace bastante tiempo, FIFA 21 llegará a Xbox Series X|S y PlayStation 5 este 4 de diciembre, y aunque se podrá actualizar de manera gratuita entre consolas de la misma compañía, el juego contará con importantes mejoras, principalmente en sus tiempos de carga y sus gráficos.

En esta ocasión nos toca poder ver finalmente estas mejoras gráficas, y si bien ya habían circulado un par de imágenes de las caras de Alexander Arnold y Joao Felix en motor de nueva generación algunas semanas atrás, ahora contamos con un video proporcionado por EA Sports.

Básicamente, el paso gratuito estará disponible entre consolas del mismo desarrollador (de PS4 a PS5 y de Xbox One a Xbox Series X|S), y todo el progreso conseguido en el juego se trasladará, mientras que también se puede volver a jugar en consolas de actual generación y dar el salto hacia adelante o atrás las veces que uno quiera.

Los progresos que hagas en FIFA 21 Ultimate Team y en VOLTA FOOTBALL se transferirán de PlayStation 4 a PlayStation 5 y viceversa, o de Xbox One a Xbox Series X y viceversa. El progreso en los otros modos, como las temporadas online, las temporadas cooperativas, el modo Carrera, los Clubes Pro, etc. estará anclado a la consola en la que juegues y no se transferirá.

FIFA 21 llegará a la nueva generación este 4 de diciembre.

