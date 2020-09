Primer vistazo al Modo Campaña del Call of Duty: Black Ops - Cold War

Como no podía ser de otra manera, Activision y Treyarch se hicieron presents en el PS5 Showcase, y revelaron un primer vistazo al Modo Campaña del nuevo Call of Duty: Black Ops - Cold War. En la presentación pudimos ver una porción de 'No hay donde correr'.

Esta será la misión inicial del Modo Campaña de Call of Duty: Black Ops - Cold War, donde los jugadores deberán cubrirse con la oscuridad y ganar una batalla "que nunca pasó".

Se rumorea que Perseus está en juego nuevamente y planea un ataque que amenaza el balance del poder. El equipo de Black Ops compuesto por Frank Woods, Alex Mason y Russell Adler se infiltra en una base aérea en Turquí para eliminar un objetivo de alto valor.

Call of Duty: Black Ops - Cold War se lanzará el próximo 13 de noviembre para consolas de actual y futura generación, y para PC.

