Primer vistazo al nuevo evento Galaxias 2020 en League of Legends

Finalmente es hora del nuevo evento de League of Legends, Riot Games presenta Galaxias 2020: El fin de la luz. Por supuesto, con Lux y sus nuevos aspectos opuestos, Cósmica y Oscuridad Cósmica como principales novedades. Además, Mordekaiser, Xerath y Malphite recibirán aspectos de Estrella Oscura, éste último también tendrá una Edición Prestigiosa de la misma.

Como mencionamos, el evento también contará con el Pase de Galaxias 2020. En él encontrarán una Bolsa Premium y un Orbe del evento. Bordes, Chromas e Iconos aparecerán en la tienda y se podrán comprar con las piezas de Galaxias, las cuales se multiplicarán al conseguir el Pase y se irán acumulando al completar las misiones.

También regresa el afamado modo Uno para Todos (One For All), disponible a partir de este 26 de marzo, en el cual todos los jugadores del equipo utilizarán al mismo personaje, lo que dará lugar a jugadas locas e impensadas. Así mismo, es la oportunidad para campeones como Pyke, Neeko, Sylas, Yuumi, Qiyana, Senna, Aphelios y Sett de tener su primera incursión en el evento, ya que no había aparecido en el cliente desde el lanzamiento de estos campeones.

Ya es hora de disfrutar del nuevo evento dentro del cliente de League of Legends y cuéntanos invocador, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este evento?

