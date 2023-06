Riot Games aumenta los precios de RP para Argentina en League of Legends y VALORANT

Una noticia que no alegrará a los fanáticos de League of Legends, VALORANT y el resto de los juegos de Riot Games (TFT, Legends of Runeterra) es la que se confirmó esta tarde. Y es que el precio de la moneda de los juegos de Riot aumentará en Argentina.

En un informe que compartieron en las cuentas oficiales de cada uno de los juegos, se anunció que debido a un “significativo aumento” del tipo de cambio oficial entre el dólar y el peso Argentino, la moneda de sus juegos también lo hará.

Esto sucederá el 18 de junio próximo, y entrará en vigencia desde las 14hs, en horario Argentino, y aunque aún no se han revelado los valores nuevos, seguramente sean importantes.

Eso sí, desde el jueves 15 de junio a las 12hs (ARG) y hasta que el cambio entre en vigencia, la moneda de los juegos de Riot Games en Argentina estará disponible con bonificaciones dobles. Será el último momento a aprovechar para los jugadores en el país, antes del aumento en la moneda.

Desde Riot Games aseguraron que seguirán monitoreando la situación, y harán nuevos ajustes en caso de que sea necesario en un futuro.