Llegaron las Rebajas de Invierno a Steam ¡Descuentos de hasta 90%!

Las esperadas Rebajas de Invierno (por la época del año en el hemisferio norte) llegaron a Steam, y los gamers tienen una gran oportunidad para hacerse con alguno de sus juegos favoritos por un precio bastante inferior al usual. Los descuentos van hasta el 90% en algunos casos, destacando algunos de los títulos más reconocidos del último tiempo.

Algunos de los juegos más destacados en la oferta que puedes encontrar son los siguientes:

• Crusader Kings III >>> 20% de descuento

• Total War Warhammer >>> 66% de descuento

• Mafia: Definitive Edition >>> 25% de descuento

• Captain Tsubasa: Rise of The New Champions >>> 40% de descuento

• Battlefield V >>> 60% de descuento

• Fallout 76 Steel Dawn >>> 67% de descuento

• Jump Force >>> 75% de descuento

• Jurassic World Evolution >>> 90% de descuento

• Just Cause 4 >>> 85% de descuento

Franquicias de alto vuelo como Need for Speed, Mafia y Farming Simulator se pueden conseguir con importantes descuentos de hasta un 75% en algunos de sus juegos más destacados. Así mismo Devil May Cry, LEGO y Half Life se suman a estos grandes descuentos en Steam.

Los descuentos y ofertas en las Rebajas de Invierno en Steam estarán disponibles hasta el próximo 5 de enero de 2021.

