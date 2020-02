Riot analiza realizar cambios a la Teleportación en League of Legends

El equipo de desarrollo de jugabilidad de Riot Games no detiene su marcha, y luego de confirmar los cambios que llegarán al cliente de League of Legends en el parche 10.3 -que será lanzado el próximo miércoles 5 de febrero-, ya empiezan a pensar en los próximos ajustes al juego.

En la actualización que llegará al juego se realizó un balance a la jungla para darle una oportunidad a los Campeones que prefieren el Power Farming, ya que se encontraban algo atrás por el momento. Y el próximo foco será el carril superior, ya que en el matchmaking es una de las posiciones con más variada popularidad, dependiendo la región y nivel de los jugadores.

Matchmaking EUW Season 10.

El encargado de detallar la situación de la toplane fue Riot Meddler, Director de Diseño de League of Legends, quien aseguró que: "nuestra creencia en la pretemporada fue que en elo alto y pro play la toplane no tenía el suficiente impacto para el resultado de las partidas, ya que tener una ventaja allí no determinaba las chances de victoria del equipo. Por lo que buscamos darle mayor impacto, con mayor experiencia para solo lane y doble Heraldo de la Grieta", explicó.

"Esos cambios ya llevan un tiempo en juego y no han tenido demasiado impacto, por lo que buscaremos otra manera de darle mayor influencia a la toplane y tenemos algunos cambios potenciales para compartir, que serán presentados prontos pero no serán lanzados en el próximo parche", comentó Meddler previo a tocar el tema del Hechizo de Invocador principal de los jugadores del carril superior: la Teleportación.

La Teleportación ha sido uno de los hechizos más problemáticos del juego, donde pasaba de tener gran impacto y verse hasta tres o cuatro por equipo, a ser prácticamente inútil y que su mayor uso sea para no perder una oleada luego de backear.

"Espero que ajustes a la Teleportación sean una de las opciones que veamos la próxima semana. No puedo garantizar nada sobre lo que haremos, ya que aún no lo sabemos", explicó Riot Meddler. "Sí, mejoras directas a la Teleportación serán problemáticas casi con seguridad, por lo que queremos hacer algo más enfocado al TP para los toplaners específicamente. Un ejemplo hipotético de cómo podríamos hacerlos sería con objetos de Vida/Armadura o algo más, enfocado en tanques o luchadores, que generen reducción de enfriamiento a la Teleportación. Esto podrían hacer objetos más atractivos para algunos campeones sin permitir que la Teleportación sea más accesible para todos los personajes", cerró.

Veremos cuales serán efectivamente los cambios que veamos sobre el Hechizo de Invocador para que el carril superior vuelvaa brillar como en temporadas previas.

