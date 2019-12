Riot reveló los cambios que no llegaron a League of Legends ¡El Barón saliendo del foso!

No es ningún secreto que Riot Games buscaba dar un golpe de impacto para la Season 10 de League of Legends. Como ellos mismos explicaron en reiteradas ocasiones, desde el cambio completo de aspecto de la Grieta del Invocador, ésta ha sido la característica del juego que no se había modificado por varios años.

Con el Ascenso de los Elementos, los Dragones Elementales son los protagonistas de todos los cambios. Sin embargo, ésto no era así en un primer momento, donde Riot exploró varias opciones, entre las que se destacan un "arbusto de primera sangre", "minidragones" y "reclutar" monstruos de la jungla para crear un ejército.

Sobre el arbusto de primera sangre, desde Riot aseguraron que “la idea era que, cuando murieras, apareciera un arbusto en esa ubicación, pero terminó funcionando un poco raro. Por ejemplo, si morías debajo de tu propia torre, terminabas con un encantador arbusto desde el cual podías acechar bajo la protección de esta. No era muy agradable pelear contra eso”, y que por ello lo descartaron.

Mientras que los minidragones "les otorgaban minimejoras bebé a los jugadores (o algunas grandes que podrían cambiar la partida)", pero nunca llegaron a buen puerto. Lo mismo que con el ejército de monstruos de la jungla: "los campeones con la mejora de Barón podrían 'reclutar' los servicios de los campamentos de la jungla derrotados y así formar un superejército de muertos vivientes."

Posiblemente la más loca de todas las nuevas características era un Barón que salía del foso si nadie intentaba ir por él luego de varios minutos desde que apareciera en la partida y se convertiría en un sexto rival para los jugadores, sin importar el equipo en el que juegan.

Finalmente, comenzaron a interceder en los Dragones, utilizándolos como base para todo lo que sucedió después y con ayuda de varios equipos de producción lograron materializar lo que podemos ver hoy por hoy en la Pretemporada en la Grieta del Invocador.

¿Creen que alguna de las mejoras que no llegaron al juego hubieran sido mejores?

