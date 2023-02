Naughty Dog confirmó la nueva fecha de salida de The Last of Us Parte 1 en PC, que fue retrasado por varias semanas.

The Last of Us Parte 1 retrasa su salida en PC: Nueva fecha de lanzamiento

Diez años de la salida del primer juego, The Last of Us es más popular que nunca. Entre la recepción de su secuela, su adaptación en HBO, y el remake del juego original, los fans han estado más que contentos. Lamentablemente, para los que estuvieran esperando jugar The Last of Us Parte 1 en PC, Naughty Dog anunció que su lanzamiento fue retrasado.

El remake se estrenó en septiembre del año pasado en PS5, y poco después Sony anunció que llegaría también a PC a través de Steam. Si bien se había estipulado su salida para el 3 de marzo, ahora tiene una nueva fecha.

Retraso de The Last of Us Parte 1 - Nueva fecha de lanzamiento

Naughty Dog anunció que The Last of Us Parte 1 ahora apunta a salir el 28 de marzo del 2023, es decir menos de un mes de demora con su fecha original. El comunicado del estudio empieza agradeciendo a los fans por su apoyo a la saga, y reconociendo que muchos tienen ganas de experimentar la historia que empezó con la franquicia en PC.

"Entonces queremos que el debut de The Last of Us Parte 1 en PC esté en la mejor forma posible. Estas semanas adicionales nos permitirán asegurarnos de que esta versión de The Last of Us esté de acuerdo a sus estándares y a los nuestros", escribieron, concluyendo que esperan compartir más sobre el port pronto.

Por lo que habrá que tener un poco más de paciencia, pero seguramente valga la pena para disfrutar de lo que ofrecerá esta nueva versión. Si quieres leer más sobre el lanzamiento, puedes hacerlo aquí.