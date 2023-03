¿Cuándo sale la Temporada 2 de The Last of Us? ¿Contará toda la historia del segundo juego? Aquí te despejamos todas las dudas.

The Last of Us: Todo lo que sabemos de la Temporada 2 de la serie

The Last of Us

The Last of Us

Ya concluyó la Temporada 1 de The Last of Us en HBO, y resultó ser una espectacular adaptación de uno de los mejores videojuegos jamás hechos. Tanto aquellos que ya eran fans de la franquicia como los que la experimentaron por primera vez están esperando la Temporada 2, y aquí te contamos todo lo que ya se sabe de la misma.

¿Cuándo sale la Temporada 2 de The Last of Us?

Todavía no hay fecha de estreno para la Temporada 2 de The Last of Us, ya que HBO no se pronunció al respecto de forma oficial. Sin embargo podemos asumir que será alrededor de fines del 2024 como temprano, y mediados del 2025 como tarde. Esto es teniendo en cuenta lo que durará la filmación y producción de todos los capítulos.

¿Qué se adaptará en la Temporada 2 de The Last of Us?

Si bien sabemos que The Last of Us Parte 2 será el punto de partida para la Temporada 2, lo más probable es que no se adapten todos los sucesos de aquel juego. Al ser una trama más compleja con más personajes, flashbacks y puntos de vista, tendrán que decidir de qué forma cuentan la historia.

¿La Temporada 2 de The Last of Us será la última de la serie?

Ya se confirmó que la Temporada 2 solo contará parte de The Last of Us Parte 2, y que el resto de la historia se contará en una tercera temporada. También existe la posibilidad de que Naughty Dog esté trabajando en The Last of Us Parte 3, y en ese caso tendrán aún más tela para cortar en la serie.