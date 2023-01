El primer capítulo de The Last of Us tuvo un récord de público para HBO que solo fue superado en estos últimos años por el estreno de House of the Dragon.

The Last of Us es el segundo estreno más grande en una década para HBO

Desde que fue anunciada, era casi seguro que la serie de The Last of Us tendría un enorme éxito. Al ser una saga tan popular y cinemática, con el presupuesto y el enfoque de HBO tenía todo para triunfar. Ahora llegaron las cifras oficiales para confirmar que de hecho, le fue muy bien al primer capítulo.

El episodio piloto de The Last of Us registró 4,7 millones de espectadores entre HBO y HBO Max, tal como reportó Deadline. Se trata del segundo mayor estreno desde el 2010 para la plataforma, por detrás de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones que registró 9,9 millones de espectadores en su estreno.

Antes de eso, Boardwalk Empire tenía el récord en 2010 con su estreno acompañado de 4,8 millones de personas. Comparada a una serie actual de HBO, el primer capítulo de la segunda temporada de Euphoria tuvo 2,4 millones de espectadores en enero, número que The Last of Us duplicó.

HBO aportó un dato extra, confirmando que el público de domingo a la noche compone entre el 20%-40% de la audiencia total de la serie, lo que significa que muchos se sintonizan para verlo en vivo. Habrá que ver cómo se mantiene a lo largo de la temporada, que tendrá nueve episodios en total.