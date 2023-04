Te contamos sobre los requisitos en PC de The Lord of the Rings: Gollum, que saldrá dentro de un mes para todas las plataformas.

The Lord of the Rings: Gollum - Requisitos mínimos y recomendados en PC

Falta menos de un mes para que salga The Lord of the Rings: Gollum en todas las plataformas, el nuevo juego del universo del Señor de los Anillos. Se trata de una propuesta extraña, en la que controlaremos al personaje del título, con enfoque en el sigilo y un estilo visual peculiar.

Las expectativas están altas para el juego que intentará darle un poco de vida nueva a la franquicia de fantasía de J. R. R. Tolkien. Ahora, si planeas jugarlo en PC, ya se revelaron los requisitos mínimos y recomendados de sistema. A continuación te los presentamos en detalle:

The Lord of the Rings: Gollum - Requisitos mínimos en PC

• Tarjeta Gráfica: GTX 1060/RTX 2060

• Procesador: Intel i5-4660/ AMD Ryzen 3 1200

• RAM: 6GB

• Sistema operativo: Windows 10/11

• Capacidad en el disco duro: 45GB

The Lord of the Rings: Gollum - Requisitos recomendados en PC

• Tarjeta Gráfica: RTX 3060

• Procesador: Intel i7-4770/ AMD Ryzen 5 1600

• RAM: 6GB

• Sistema operativo: Windows 10/11

• Capacidad en el disco duro: 45GB

The Lord of the Rings: Gollum sale el próximo 25 de mayo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.