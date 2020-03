Tomb Raider y otros cinco juegos gratuitos en Steam para pasar la cuarentena

El mundo está en cuarentena y los videojuegos son uno de los mejores pasatiempos para la mayoría de los jóvenes, aunque tal vez a ésta altura ya estás aburrido de jugar League of Legends o Fortnite o Warzone o lo que juegues habitualmente.

Es por eso que Steam ha lanzado un catálogo de juegos gratuitos para pasar esta cuarentena... o al menos el fin de semana, y a continuación los compartimos contigo:

FOOTBALL MANAGER 2020

(Sports Interactive, SEGA, 2020)

No hay mucho que decir sobre esta saga que ya es historia pura en el mundo de los videojuegos. SEGA y Steam te entregan la posibilidad de disfrutar del juego de entrenador de fútbol más completo de la historia de manera gratuita hasta el 25 de marzo, luego deberás comprarlo si quieres seguir jugando, y tu partida quedará guardada hasta que decidas hacerlo.

Más de 2500 equipos y casi medio millón de jugadores reales de entre los cuales elegir, Football Manager es y ha sido uno de los clásicos y mejores juegos para amantes del fútbol por excelencia.

Link a Steam

TOMB RAIDER

(Crystal Dynamics, Square Enix, 2013)

Si bien no es el más reciente juego de Tomb Raider, la versión 2013 explora la historia original de Lara Croft, desde que era una joven mujer, hasta convertirse en la mujer que es hoy. Armada únicamente con sus instintos de supervivencia y su habilidad para ir más allá de los límites de supervivencia humanos, Lara debe luchar para develar la oscura historia de una isla olvidada para lograr escapar.

Este juego cuenta con críticas extremadamente positivas en Steam y es considerado el mejor juego de Lara Croft disponible hasta el lanzamiento de Shadow of the Tomb Raider. Está disponible para adquirir de manera gratuita hasta el 24 de marzo.

Link a Steam

LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS

(Crystal Dynamics, Square Enix, 2014)

La secuela del juego Lara Croft y el Guardián de la Luz, es el primer juego con experiencia co-op para hasta cuatro jugadores de Tomb Raider. Con grandes apartados gráficos y una historia nueva, los jugadores deben trabajar en equipo para explorar el templo, vencer las hordas de enemigos de un submundo egpicio, resolver varios rompecabezas y evitar trampas mortales. Claro, mientras tanto compiten por tesoros, artefactos poderosos y el inestimable derecho a alardear ser el mejor.

Este juego estará gratuito para descargar hasta el 24 de marzo de 2020.

Link a Steam

HEADSNATCHERS

(IguanaBee, Iceberg Interactive, 2019)

De la lista, Headsnatchers es el juego que requiere un mejor ordenador para poder disfrutarlo, pero posiblemente también sea el más divertido. Tu objetivo será ser el último jugador en pie, o al menos con la cabeza sobre los hombros...

Disponible en multijugador local u online hasta para cuatro jugadores, Headsnatchers cuenta con 25 mapas ridículos, con armas, características y reglas únicas cada uno de ellos. Con más de 100 aspectos de cabezas diferentes para elegir, Headsnatchers es la mejor oportunidad para disfrutar una tarde con amigos, aunque estén distanciados.

Está disponible en Steam de manera gratuita hasta el 22 de marzo.

Link a Steam

DRAWFUL 2

(Jackbox Games, Inc., 2016)

Si buscabas algo para jugar con alguien que se encuentra en tu hogar, pues Drawful 2 bien podría ser tu juego. Se trata de un Pinturillo de Steam, donde debes dibujar la palabra que te toca y el resto de los jugadores en tu hogar intentará adivinarlo.

La pega es que Drawful 2 no se puede jugar de manera online, a excepción de que se transmitan por stream las pantallas. Eso sí, puedes añadir tus propias palabras para hacerlo más divertido y sus requisitos son realmente mínimos, por lo que no hace falta sumarlos ya que cualquier ordenador lo puede correr.

Está disponible de manera gratuita en Steam hasta el 10 de abril

Link a Steam

DEILAND

(Chibig, 101XP, 2018)

Deiland es un RPG de aventura de un sólo jugador, donde sos el rey de tu propio planeta. Éste es tu hogar, al que puedes convertir en tu lugar único y especial. Puedes mejorar tus habilidades creativas, herramientas, cocinar comida, hacer pocioens y mucho más para intercambiar y vender. Con gráficos fluidos y una música relajante, más de 12 personajes disponibles y 100 misiones, puede ser el juego que estabas buscando para distenderte un rato. Y claro, el que haya leído El Principito, encontrará alguna referencia al reconocido libro de Antoine de Saint-Exupéry.

Deiland está disponible de manera gratuita en Steam hasta el 24 de marzo.

Link a Steam

Lee También