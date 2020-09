Twitch tomará el control de los anuncios en los streams

De un tiempo a esta parte, se ha visto como los diferentes streamers principales tienen anuncios en sus canales. Estos, en acuerdo con Twitch, son puestos por los propios streamers, ya sea manualmente, o programados cada cierto tiempo. Sin embargo, eso está por cambiar.

Al parecer Twitch se encuentra en la fase experimental del cambio, donde los anuncios se podrán de manera automática por la plataforma, y dejarán de estar en manos de los streamers. Esto resultaría bastante fastidioso en ocasiones, por lo que deberán manejarlo con sumo cuidado para evitar el fastidio tanto de los espectadores como de los propios streamers.

Muchos ya han sido testigo de cómo funcionan los anuncios en Twitch durante los directos, que ponen la transmisión en segundo plano durante algunos segundos mientras se reproduce otro video promocional de alguna marca, y la forma no ha sido del todo bien recibida.

Platform controlled mid roll ads on live streams are G A R B A G E pic.twitter.com/KTtLbNHVEs — henry���� (@GottaBeHenry) September 15, 2020

Esto afectaría únicamente a los espectadores no subscriptos al canal que estén mirando, y aparentemente no sucederá con canales de competiciones oficiales, como retransmisiones de LOL Esports, LVP, Overwatch League, etc.

Como mencionamos, esto todavía está en fase experimental, pero sería el próximo paso para seguir consiguiendo rédito de los streams para la plataforma que se ha convertido en la más grande de todas las plataformas de streaming en los últimos años.

