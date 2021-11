Como sucede cada año, The Game Awards será la gala más esperada de la industria de los videojuegos, y en esta edición, los fanáticos podrán esperar la gala más destacada de la historia. Y su organizador y anfitrión, Geoff Keighley, nos dejó más que expectantes con su última revelación.

Y es que en The Game Awards 2021 se presentará un juego inédito, que revelará los más de dos años y medio de desarrollo con los que ya cuenta, tal y como confirmó Keighley en su cuenta de Twitter: "Acabo de ver el corte final de un World Premiere que tendremos en The Game Awards y en el que hemos estado trabajando junto a un desarrollador por 2,5 años. Realmente honrado de que confíen en nosotros para compartir este trabajo con el mundo", comentó.

Además, explicó que llegó a pasar por el estudio allá por 2019, cuando el juego recién comenzaba su desarrollo: "Dos años y medio suena como mucho tiempo, pero el verano del 2019 fue realmente mi último tour global para visitar desarrolladores. Siempre me divierto mucho visitando estudiso y conociendo sus proyectos, espero poder hacerlo nuevamente en 2022", cerró.

Algunos fanáticos se animaron a anticipar que se trata de la presentación formal de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, aunque eso resulta bastante improbable por la manera en la que Keighley se dirigió al juego y al desarrollador.

Por lo pronto, nos quedará esperar hasta el próximo 9 de diciembre para ver la gran gala de la industria de los videojuegos, y de qué es que se trata este proyecto del que Keighley estuvo hablando en su cuenta de Twitter.