Estamos a punto de presenciar el lanzamiento de Diablo 4, sin duda alguna uno de los juegos más esperados y prometedores del momento. Para muchos, esta será su primera incursión en esta franquicia o en un juego de este estilo, lo cual puede ser abrumador debido a la diversidad de estilos de juego disponibles.

Por esta razón, hemos preparado una guía completa sobre el Bárbaro, una de las cinco clases disponibles en el juego. A continuación, encontrarás nuestra guía del Bárbaro en Diablo 4, donde te proporcionamos información sobre sus mejores habilidades y configuraciones, así como detalles sobre cómo funciona la clase y las ventajas que ofrece.

Atributos del Bárbaro en Diablo 4 – Estilo de combate, stats y más

Estos son los atributos del Bárbaro:

Estilo de combate: ataque cuerpo a cuerpo

ataque cuerpo a cuerpo Recurso: Furia

Furia Fuerza: 10

10 Destreza: 8

8 Inteligencia: 7

7 Voluntad: 7

En el caso del Bárbaro, es bastante directo: la Fuerza será lo más importante, seguido por la Destreza si queremos pegar crítico. Estos son los más importantes por lejos, y luego podremos subir Voluntad si queremos más recursos.

Cómo usar al Bárbaro en Diablo 4 – Ventajas y desventajas

Por último tenemos al Bárbaro, que se destaca por su fuerza y por la versatilidad que tiene en cuanto a las armas que usa. También es capaz de afectar enemigos en área con sus gritos de batalla y golpes al terreno.

En el caso de que quieras una manera directa de jugar, el Bárbaro te servirá ya que está equilibrado para todo tipo de juego, y se trata de un personaje muy tanque. De todas maneras no destaca en nada, razón por la que se encuentra en Tier B, aunque no significa que no sea viable elegirlo.

Mejores builds y habilidades del Bárbaro en Diablo 4

Estas son las mejores builds y habilidades del Bárbaro en Diablo 4:

Build – Bárbaro Torbellino

Build enfocada en acabar con una gran cantidad de enemigos en poco tiempo.

Habilidad básica – Desollar

Habilidad fundamental – Torbellino

Habilidad defensiva – Grito alentador

Habilidad de clase – Grito de guerra

Habilidad de clase – Salto ofensivo

Habilidad de dominio – Golpe mortal

Build – Bárbaro Frenesí

Build enfocada en aumentar el daño y la defensa, para enfrentarse a hordas de manera equilibrada.