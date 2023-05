Este domingo regresó la Kings League y con la primera jornada llegaron también las polémicas y los cambios de reglamento que Gerard Piqué y la liga han pensado para el resto de la temporada, con el objetivo de mejorar la competición. Y con ello se suma la inclusión de una JAULA con la nueva norma.

Durante el After Kings del lunes, y con varios presidentes de equipos presentes, Gerard Piqué anunció las primeras modificaciones en el reglamento de la Kings League, que entrarán en vigencia a partir de la segunda jornada de la actual competición, tanto en la liga masculina como en la Queens League, contraparte femenina.

A continuación repasamos cuales serán estas nuevas normativas, las cuales se aplicarán en la Kings League y en la Queens League:

Nuevas normas de la Kings League y Queens League

Durante el saque inicial de cada mitad, el balón caerá de una jaula y los jugadores podrán ubicarse donde quieran en el campo de juego.

El saque de estilo Waterpolo con el que se iniciaba cada tiempo hasta ahora sólo se utilizará para reclamar el balón en el minuto 38′, cuando inicia el tiempo de Gol Doble.

En los 1v1 con portero, si hay una infracción de un jugador, el equipo rival tendrá un penal doble con portero, desde la línea de Offside.

Todo esto podremos verlo en la Queens League y Kings League a partir de la segunda fecha, que se disputarán este sábado y domingo, respectivamente, desde el canal de Twitch de la Kings, donde disfrutaremos de los siguientes partidos:

Partidos Fecha 2 – Queens League

Saiyans FC vs Aniquiladoras FC

1K FC vs PIO FC

XBuyer Team vs Ultimate Móstoles

Jijantas FC vs Porcinas FC

Las Troncas FC vs El Barrio

Rayo de Barcelona vs Kunitas

Partidos Fecha 2 – Kings League

Jijantes FC vs Kunisports

Los Troncos FC vs PIO FC

El Barrio vs Ultimate Móstoles

Saiyans FC vs Porcinos FC

1K FC vs Aniquiladores FC

Rayo de Barcelona vs XBuyer Team