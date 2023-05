La Kings League abrió su segundo split por todo lo alto el pasado domingo, y los equipos se presentaron completamente renovados, tanto en sus uniformes como en sus plantillas.

Con el inicio de esta nueva temporada también se reinició el Kings League Fantasy, modo de juego donde se puede elegir siete jugadores de la liga y sumar puntos, dependiendo de sus actuaciones en la competencia.

La primera fecha ya se completó y los puntos del Fantasy de la Kings League ya fueron calculados, lo cual nos dejó el siguiente equipo ideal para esta jornada inicial del segundo split:

Equipo ideal Kings League Fantasy Jornada 1 Temporada 2

• PO: Ricardo López (1K FC) > 9 Puntos

• DF: Gabriel Cichero (Ultimate Móstoles) > 11 Puntos

• MC: Fran Hernández (Aniquiladores FC) > 21 Puntos

• MC: Dani Liñares (Rayo de Barcelona) > 18 Puntos

• MC: Javier Espinosa (Porcinos FC) > 17 Puntos

• MC: Ibai Gómez (Jijantes FC) > 13 Puntos

• DC: Marc Granero (1K FC) > 18 Puntos

Marc Granero y Fran Hernández fueron la estrella de la jornada con sus tres goles ante Jijantes FC y PIO FC, respectivamente. Dani Liñares también sumó una gran cantidad de puntos con su doblete para el Rayo de Barcelona, y lo propio sucedió con Javier Espinosa para Porcinos FC.

La próxima jornada de la Kings League tendrá lugar el domingo 14 de mayo de 2023 con los siguientes partidos:

Jijantes FC vs Kunisports

Los Troncos FC vs PIO FC

El Barrio vs Ultimate Móstoles

Saiyans FC vs Porcinos FC

1K FC vs Aniquiladores FC

Rayo de Barcelona vs XBuyer Team