PlayStation Plus Extra y Deluxe | Catálogo de nuevos juegos – Mayo 2023

Cada mes los usuarios de PlayStation Plus pueden disfrutar de nuevos juegos gratuitos. Y desde la actualización del servicio con tres diferentes niveles, tenemos una gran alineación de juegos gratuitos cada mes para PlayStation Plus Extra y Deluxe.

A comienzos de este mes tuvimos el lanzamiento de los juegos gratuitos de PS Plus Essentials, y ahora la compañía anunció el catálogo de nuevos juegos de PS Plus para las categorías Extra y Deluxe. Entre los más destacados aparecen títulos como Ratchet & Clank: Rift Apart o Watch Dogs: Legion.

A continuación repasamos la lista completa:

Nuevos juegos PS Plus Extra & Deluxe – Mayo 2023

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte (PS5)

Humanity (PS4/PS5)

Watch Dogs: Legion (PS4/PS5)

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4)

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Bus Simulator 21: Next Stop (PS4/PS5)

The Evil Within 2 (PS4)

Wolfenstein: Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS4/PS5)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)

En total nos encontramos con 18 nuevos juegos que estarán disponibles en consolas PlayStation para los usuarios de los niveles Extra y Deluxe de PS Plus, sin costo adicional.

Además, los miembros de PlayStation Premium podrán disfrutar de juegos de consolas antiguas que también se añaden al catálogo. Estos juegos son los siguientes:

Syphon Filter: Logan’s Shadow

Blade Dancer: Lineage of Light

Pursuit Force

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Todos los juegos de ambos listados estarán disponibles en PlayStation Plus a partir del próximo martes 16 de mayo de 2023.