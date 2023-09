NBA 2K24 es un gran juego, partimos de una base de nivel alto que es a lo que nos ha acostumbrado 2K Sports, pero que tiene varias falencias que vienen de ediciones pasadas y deberían haber sido resueltas para esta versión, algo que no ha sucedido.

Jugabilidad renovada con el ProPlay para el NBA 2K24

La implementación del ProPlay es una gran novedad, siempre y cuando estés jugando en PS5 o Xbox Series, y aunque tengas que acostumbrarte a una nueva modalidad de tiro lejano, fintas y movimientos, vale la pena tomarse el tiempo en el juego para dominarlo nuevamente.

Puede que esto frustre a varios al inicio, pero a la vez se siente como algo más cercano a lo que vemos en la realidad, y todas las fantasías que solíamos ver en ediciones pasadas ya no son tan simples de realizar.

Esto es lo mejor que tiene el NBA 2K24, y es un punto que puede resultar ambiguo dependiendo del punto de vista que cada uno pueda tener. Con ello, hablamos a las claras de que hay otros puntos que no fueron mejorados y deberían serlo.

Uno de ellos, es que la versión Old Gen realmente no tiene nada para ofrecer que supere lo que vimos en el NBA 2K23 y se ha estancado, por lo que en este caso, no vale la pena hacer el esfuerzo. Lo mismo sucede en PC, la experiencia es Old-Gen, ya que no ha dado el salto, como sí han hecho en juegos como EA FC o NFL Madden, y es un punto que resulta insólito que 2K Sports no haya considerado como vital.

El juego también esta plagado de micropagos, o al menos de oportunidades para hacerlos, y termina resultando tedioso que prácticamente no haya modo de juego donde no aparezcan frente a tu camino estas “ventajas” que puedes conseguir gastando dinero.

MyNBA y Mamba Moments, de lo más destacado

Fuera de estos puntos centrales que podremos vivir dentro de la cancha -y sufrir en modos como MyCAREER y The City-, tendremos otros aspectos disfrutables en MyNBA y los Mamba Moments.

Con MyNBA podrás disfrutar varias eras, tal y como sucedió en el NBA 2K23, con una nueva elección enfocada en LeBron James. Y el Mamba Moments es el tributo que hace tiempo se esperaba para Kobe, donde podremos disfrutar y replicar los sucesos que transformaron a Black Mamba en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

En resumen, la base del NBA 2K24 es buena y aunque te cueste enfrentarte al PROPlay, el reto de dominarlo da una motivación extra para jugar. Sin embargo, 2K Sports necesita dar el salto en PC y dejar de una vez por todas la versión Old-Gen que ya no suma nada, centrando esos esfuerzos en renovar la versión Next-Gen.

Nota Bolavip: 6.5/10

NBA 2K24 ya está disponible con su versión Next-Gen para PS5 y Xbox Series, así como en su versión Current-Gen para PS4, Xbox One y PC.

Requisitos para jugar NBA 2K24 en PC