Por si los nombres que destacaron en el primer Split de la Kings League no habían sido suficiente, Perxitaa confirmó que un histórico delantero de Francia, que ha jugado dos Copas del Mundo y ganado Champions League será el Jugador #13 para Los Troncos FC.

Se trata ni más ni menos que de Djbril Cissé, un exfutbolista de 41 años que ha pasado por múltiples equipos en su carrera, siendo los pasos por el Liverpool y Olympique de Marsella los más destacados, junto a su presencia en la Selección Francesa por más de una década.

En medio de su colaboración con MARVEL por el estreno de Guardianes de la Galaxia 3, Perxitaa ha aprovechado para anunciar que Djbril Cissé jugará la Kings League con Los Troncos FC como Jugador #13 en este segundo split del año.

A falta de descubrir si será una participación esporádica o si formará parte del equipo durante la temporada completa, el nombre de Cissé se codea con los grandes jugadores que ya han participado de la Kings, como Ronaldinho, Javier Saviola o Chicharito Hernández, entre otros.

La Kings League no para de atraer figuras de renombre y el hecho de que Djbril Cissé jugará la Kings League con Los Troncos FC es para destacar, ya que el ex futbolista profesional no ha tenido pasos por LaLiga ni ninguna división del fútbol español.

El debut de Los Troncos FC y de Djbril Cissé en el segundo split de la Kings deLeague tendrá lugar este domingo 7 de mayo, cuando enfrenten al Rayo de Barcelona por la primera fecha.